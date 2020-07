Jim Carrey e Renée Zellweger terminaram a relação há vinte anos mas parece que a atriz continua a ser o amor da vida do ator. A revelação surpreendente foi feita pelo próprio, tal como adiante o Daily Mail, no seu livro autobiográfico 'Memoirs and Misinformation'.

Durante uma entrevista a Howard Stern, e confortado com a suposta revelação de que Renée seria o "amor da sua vida", o ator afirmou que era verdade e que a atriz "é muito especial".

Recorde-se que os atores conheceram-se em 1999 e namoraram durante cerca de um ano.