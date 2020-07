A relação de Fernanda Miranda, ex-mulher de Pinto da Costa, com o empresário Miguel Osório terá chegado ao fim. Uma separação que acontece cinco meses depois do casal ter dado as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

A informação é avançada pela revista Nova Gente, que dá conta que a brasileira já regressou de Angola- onde residia com o então companheiro- e que se encontra a viver temporariamente num hotel, em Penafiel, propriedade de uma das suas melhores amigas.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que o agora ex-casal decide seguir caminhos separados. Os dois chegaram a estar noivos no verão de 2018, mas acabaram por ser separar pouco tempo depois.