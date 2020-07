picture alliance

Trocaram alianças numa cerimónia civil em novembro de 2017 e agora foram pais pela primeira vez. Christian de Hannover e Alessandra de Osma deram as boas-vindas aos gémeos Nicolás e Sofia, conforme avança a revista Hola.

Segundo a publicação, durante a gravidez e devido à pandemia, a empresária peruana cumpriu isolamento num luxoso apartamento situado no bairro de Salamanca, em Madrid, e, depois, na sua nova casa, no bairro Puerta de Hierro, para onde o casal se mudou no passado mês de julho.

Os dois bebés são os terceiro e quarto netos de Ernst Agust de Hannover, que já é avô de Welf August e Elisabeth, filhos de Ernst Agust Jr.