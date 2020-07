Madalena Brandão está infectada com Covid-19. A notícia foi dada pela própria através de um longo texto partilhado na sua conta oficial do Instagram.

"Não adoro dar esta notícia, mas nos últimos dias senti-me com algumas dores de cabeça e tive uma temperatura um pouco acima do normal que, tendo em conta a situação atual, me fez decidir imediatamente fazer o teste à COVID-19. O resultado foi positivo", começou por dizer.

"Sinto-me bem, com sintomas leves e em casa, sob observação. Estou em permanente contacto com profissionais de saúde, que têm sido incríveis em todo este processo. Sempre que possível e for oportuno darei mais notícias da situação.

Tenho tido todos os cuidados, não tive comportamentos de risco e, mesmo assim, aconteceu, por isso, peço que tenham atenção e sejam vigilantes a qualquer sintoma que se apercebam. Esta, infelizmente, é a nova normalidade e temos de estar atentos a qualquer sintoma. Agora é aceitar, descansar, reforçar o sistema imunitário, lidar com as ansiedades e dúvidas que possam surgir e esperar", rematou.

Em pouco tempo, na caixa de comentários, surgiram dezenas de mensagens de apoio a Madalena, entre elas algumas de caras conhecidas como Mariana Alvim e Rita Ferro Rodrigues.