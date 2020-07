A família do futebolista Jardel acaba de aumentar. O futebolista deu as boas-vindas à segunda filha, a pequena Joana. Uma novidade que o jogador do Benfica fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais com um enternecedor vídeo dos dois filhos, este sábado, 11 de julho.

"E foi amor à primeira vista. Seja bem- vinda princesa. Joana", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que as duas crianças são fruto do relacionamento do jogador com Gabriela Rosa Vieira. O casal está junto desde a adolescência.

Reprodução Instagram, DR