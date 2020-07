Instagram

Joana Solnado recorreu as redes sociais esta quinta-feira, dia 9 de julho, para contar um episódio triste da sua vida. A atriz usou a sua conta oficial do Instagram para publicar uma fotografia da cadela que terá sido atropelada e deixou duas críticas a quem mal trata animais.

"Hoje a minha cadela foi atropelada por um ser humano sem humanidade. Alguém que o fez por acidente, que fugiu por cobardia. Hoje lembro-me das pessoas que abandonam animais, que os maltratam e que se acham superiores a eles por possuírem o tal do raciocínio. Raciocínio esse que não lhes vale de nada quando perdem a humanidade. Há animais com mais humanidade que muitos humanos.

As melhoras, companheirona. Tu vais sobreviver, sei disso. E esse humano vai ter a oportunidade de aprender que quando se foge à responsabilidade, ela persegue-nos a vida inteira, acomodada num lugar bem fofinho, na almofada." pode ler-se na legenda da fotografia.

Na caixa de comentários não tardaram a surgir dezenas de mensagens de apoio.