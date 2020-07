John Shearer

Novas fotografias que revelam o 'selvagem' estilo de vida de Johnny Depp foram exibidas em tribunal pela ex-mulher do ator. Amber Heard apresentou uma imagem onde se pode ver uma mesa com cerveja, whisky e quatro linhas de cocaína.

No mesmo local ainda estão materiais para consumo de droga, cigarros, a carteira do motorista do ator, uma caixa de metal na qual as drogas seriam guardadas e um CD do músico Keith Richards. Este seria, segundo a modelo, o pequeno-almoço de Johnny.

Além dessa imagem, ainda existe outra onde se pode ver o ator no chão, aparentemente embriagado e drogado, ao lado de uma cama. Amber também apresentou novas acusações contra o ex-marido. De acordo com o Daily Mail, a também atriz diz que Johnny ameaçou atirar o seu cão, um yorkshire terrier, de uma carro em movimento após uma noite de copos e drogas.

Amber também disse que o ator ameaçava constantemente colocar o animal no microondas e ainda contou um episódio em que o cão comer o cannabis de Johnny, sendo que este último foi confirmado pelo próprio.

“Não, eu não acho que segurar um cão indefeso de 1,5 quilos pela janela de um carro em movimento seja um conceito de diversão”, afirmou o ator, em tribunal.

As imagens e acusações foram reveladas no julgamento do processo que Johnny Depp tem contra o The Sun por ter dito que o ator espancava mulheres devido às acusações de violência doméstica por parte de Amber Rose, que foi convocada para depor em defesa do jornal britânico.