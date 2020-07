1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Usain Bolt foi pai pela primeira vez, no passado dia 18 de maio, de uma menina. Quase dois meses depois do nascimento da bebé, o antigo atleta olímpico revelou nas redes sociais o nome da filha e ainda as primeiras fotografias da bebé.

"Quero deseja à minha namorada um feliz aniversário e dizer-te o quão feliz estou por passar este dia especial contigo. Quero que sejas feliz e vou continuar a fazer o meu trabalho para te deixar com um sorriso no rosto. Agora que começamos um novo capitulo juntos com a nossa filha Olympia Lightning Bolt, espero pelo que o futuro nos reserva mas com a certeza que serei o pilar desta família. Amo-te", pode ler-se na legenda das fotografias.

Kasi J. Bennett celebrou assim o seu 31º aniversário de forma especial, espreite as imagens na galeria em cima!

Ezra Shaw

Reprodução Instagram, DR