Fotografias partilhadas por Sara Salgado e Diogo Pereira Coutinho nas respetivas páginas nas redes sociais deram origem a muitas mensagens de parabéns pelo alegado casamento.

Contudo, a atriz fez questão de esclarecer que, afinal, ainda não houve troca de alianças e que estas imagens se referem a uma reunião com amigos. “Quero agradecer a todos pelas mensagens de felicitações, mas a verdade é que, ao contrário do que saiu na imprensa, ainda não nos casámos”, começou por explicar no Instagram.

“O que aconteceu no dia 4 de julho foi apenas um almoço com amigos próximos para não deixar passar em claro a data do nosso casamento, que, devido à atual conjuntura, acabou por ser adiado”, completou Sara Salgado, referindo-se à Covid-19, que obriga a um distanciamento social.

A atriz e o empresário estão juntos há cerca de quatro anos.