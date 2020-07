Reprodução Instagram, DR

Foi há dois meses que Sofia Cerveira viveu um dos momentos mais dolorosos da sua vida: a perda do pai, Raul Cerveira. Esta segunda-feira, 6 de julho, a apresentadora homenageou o progenitor com uma sentida mensagem nas redes sociais.

"Como viver sem os nossos mais queridos por perto? O que fazer às memórias que palpitam no peito a toda a hora? A tantas memórias e recordações? É preciso... tempo! E no meu tempo, cá vou aprendendo a gerir esta ausência que me levou um pouco do coração. Meu amor mais doce, meu porto seguro, meu querido Pai", começou por escrever.

"Tem sido um caminho interior de muita fé e, graças a ela, sinto-o muito comigo! Até parece que o oiço. Um pouco por todo o lado, mantém-se presente em mim. Mas e aquele seu abraço aconchegante? As nossas mãos dadas? Estes olhinhos verdes (iguais aos meus)? Sinto a falta de lhe dar um beijinho e ficar com a boca a saber a perfume! Ríamos tanto", continuou.

"Hoje, faz exatamente dois meses que o meu Herói partiu. O meu grande Mestre. Mas, por incrível que pareça, o meu amado Pai está, hoje, mais presente que nunca", rematou.