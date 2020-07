Shia LaBeouf já esteve envolvido em inúmeras polémicas e é conhecido não só pelo seu trabalho como ator como também pela sua personalidade mordaz. Por isso, não foi surpresa quando o ator tatuou o torso todo para interpretar uma personagem no novo filme The Tax Collector.

A revista PEOPLE divulgou várias imagens do ator onde é visível a sua nova tatuagem gigante no peito, onde se pode ler 'Creeper', nome da personagem à qual Shia vai dar vida no filme.

No desenho é ainda possível ver a cabeça de uma mulher apoiada na cabeça de um palhaço. Espreite as imagens no site da publicação norte-americana.