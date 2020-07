O marido de Gabriela Pugliesi, Erasmo, revelou esta quinta-feira, dia 2 de julho, que se submeteu a um implante capilar.

O influencer, de 35 anos, partilhou com os fãs que tomou a decisão de fazer o tratamento uma vez que queria disfarçar as ''entradas' no cabelo. Nas stories da sua conta oficial do Instagram partilhou alguns vídeos onde se mostra contente com os resultados e o cabelo que ainda está em fase de crescimento.

"Brincadeiras à parte, fiz um implante nas entradas. Em dez dias já está a crescer", ouve-se Erasmo no vídeo, que pode espreitar em baixo.

O influencer revelou ainda que mais tarde irá mostrar o antes e depois.

Recorde-se que a mulher de Erasmo casou polémica ao dar uma festa depois de recuperar do Covid-19.