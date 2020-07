Getty Images

A princesa Leonor de Espanha estará a viver o seu primeiro amor aos 14 anos e a mãe, que “não estava a contar que isto acontecesse tão cedo” está desesperada e sem saber como reagir. A notícia é avançada pela edição argentina da revista CARAS, que revela que o namorado da herdeira do trono espanhol é um jovem milionário, descendente de uma família de renome em Espanha, e que frequenta o mesmo colégio.

Embora soubesse que isto poderia acontecer mais cedo ou mais tarde, a rainha espanhola terá sido apanhada de surpresa e fontes do palácio da Zarzuela revelam que o principal conselho que tem para a filha é que “é muito cedo para amores e namorados”.

Europa Press Entertainment

Este assunto traz uma pressão extra para Letizia, que já tinha muitos cuidados com tudo o que tem a ver com as filhas: é desde sempre ela que controla o que vestem, que atividades extracurriculares têm na escola, os amigos, as poucas saídas… Como Leonor na pré-adolescência, é natural que a mulher do rei Felipe VI comece a ter ainda mais atenção a tudo o que se passa à volta da filha porque não pode fechá-la numa redoma de vidro e tem de deixá-la crescer, mas tendo sempre em mente que é a herdeira do trono espanhol e que isso é um peso que não lhe permite tem a mesma liberdade que qualquer outra criança da sua idade.

A mesma publicação refere ainda quem, quando confrontada pelos pais para “terminar esta amizade”, a princesa Leonor não gostou e mostrou até “alguma rebeldia”, algo que não esperavam, já que sempre foi muito tranquila e respeitadora.

MIGUEL RIOPA

Os reis de Espanha são ainda pais de Sofía, de 13 anos, e a infanta será certamente uma aliada da irmã em todo este processo de conquista de alguma liberdade. As duas são muito cúmplices e o mais certo é Leonor poder contar com o apoio da irmã para lutar contra as regras impostas pelos pais.