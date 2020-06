Instagram

Aos 44 anos, Malvino Salvador prepara-se para ser pai pela quarta vez e não poderia estar mais feliz. Até porque, depois de três meninas, o ator da Globo vai finalmente ser pai de um rapaz. “Hoje descobrimos que vem um meninão para completar o nosso time. Estamos muito felizes!", escreveu a lutadora de jiu jitsu nas redes sociais.

O menino virá juntar-se a Ayra, de cinco anos, e Kyara, de três, nascidas do atual casamento com Kyra Gracie. O ator é ainda pai de Sophia, de dez anos, fruto do anterior relacionamento com Ana Ceolin.