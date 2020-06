Reprodução Instagram, DR

Depois de Miley Cyrus ter anunciado o fim do casamento com Liam Hemsworth, a cantora assumiu uma relação com a modelo Kaitlynn Carter, que também se tinha separado recentemente do empresário Brody Jenner.

Apesar do breve caso amoroso que durou cerca de um mês, Miley e Kaitlynn também viram o fim da relação vir a público. “Quando a coisa toda terminou eu disse, ‘esta é a última vez que vou fazer qualquer coisa em público’”, disse a modelo de 31 anos durante o podcast ‘The Viall Files’, como noticia o site TooFab. “Nunca mais. Nós esforçámo-nos muito para manter tudo privado, mas não conseguimos”, acrescentou.

“É muito difícil o fim de um namoro em público, mas também há muita coisa a aprender com isso. O que aprendi sobre relacionamentos é a ser super discreta sobre eles”, afirmou.

Recorde-se que após o fim da relação com a modelo, Miley Cyrus começou a namorar com o músico australiano Cody Simpson. O casal tem inclusive partilhado vários momentos a dois nas redes sociais.