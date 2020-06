Dominique Charriau

Depois de ameaçar deserdar as filhas e dar todo o seu dinheiro à caridade, Diego Maradona está envolvido em outra polémica. Recentemente, um vídeo do ex-jogador começou a circular nas redes sociais... e deixou todos surpreendidos.

Nas imagens, que se tornaram virais, pode-se ver Maradona, aparentemente 'alterado', a dançar com a ex-companheira, Veronica Ojeda, e a certa altura baixa as calças mostrando o traseiro. No entanto, segundo Veronica, a gravação é antiga, tendo sido feita há mais de um ano.

Quem não gostou de ver aquele que para muitos é o melhor jogador de futebol exposto dessa forma foram as filhas. De acordo com o Daily Star, Giannina e Dalma querem fazer uma intervenção por causa do alcoolismo do pai e tencionam ir até tribunal para conseguir a internação do campeão mundial de futebol de 1986.

O jornal britânico relata que ambas as filhas do argentino de 59 anos estão preocupadas com a saúde e o bem-estar do pai, mas querem realizar os procedimentos legais da forma mais discreta possível.