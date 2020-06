David Livingston

Michael Jackson morreu por overdose de medicamentos no dia 25 de junho de 2009. Onze anos depois da morte do cantor, a filha quis partilhar com o mundo um vídeo caseiro com cenas inéditas do pai.

Nas imagens pode-se ver Paris Jackson e o irmão mais velho, Michael Jr, a brincar com o pai quando ainda eram crianças. Os registos são acompanhados por um áudio entre Paris e Michael: “O que a Paris quer ser?”, questionou Michael. “Eu quero fazer o que tu fazes… Danças e cantas”, respondeu Paris.

Depois surgem ainda imagens de Paris já mais velha, após a morte do pai, a ser perseguida por paparazzis. “Vocês viram uma criança a crescer em público, mas esqueceram-se que sou humana. Eu era contra deixar vocês fazerem parte da minha vida porque eu não estava pronta. Agora eu estou pronta", revelou.

O vídeo da jovem de 22 anos pertence a um trailer do documentário protagonizado por si e pelo namorado, Gabriel Glenn, que se intitula ‘Unfiltered’, e mostrará o casal em digressão pelos Estados Unidos com membros da banda Soundflowers. O documentário irá ser lançado no dia 30 de junho. “Um Jackson a fazer música folk e indie? Não é o que as pessoas esperam”, disse ainda.

Os fãs de Paris não deixaram de se mostrar muito felizes pela sua nova carreira no mundo da música: "O teu pai estaria muito orgulhoso", escreveram.