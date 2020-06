Fotografias: Manuel Guerra e Rui Valido

No dia em que se despediu do programa 5 Para a Meia Noite, esta quinta-feira, 25 de junho, Filomena Cautela recebeu no talk show da RTP, a ministra da Saúde, Marta Temido, que nos últimos meses tem estado no centro das atenções, devido à pandemia do novo coronavírus.

A apresentadora aproveitou para destacar a postura da ministra da sáude, durante esta fase conturbada, aproveitando para lhe fazer um agradecimento.

"Politiquices à parte, ideologias aparte, partidos aparte, graças a Deus ou a quem quer que seja que nós temos uma mulher à frente de um pelouro como o seu, provavelmente na pior altura, e que não só ainda está aqui a fazer graças comigo com uma coragem desmedida, como toda a forma como se tem comportado", frisou.

"Todos os ataques que tem levado, e ainda estar aqui hoje, inteira, com tanta classe, eu só queria pessoalmente agradecer-lhe pelo se trabalho", rematou.