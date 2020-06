Timothée Chalamet, 24 anos, nomeado para um Óscar pelo papel em Call Me By Your Name, tem um novo amor, depois de ver a sua relação com Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp, chegar ao fim.

O ator foi fotografado em Cabo San Lucas, no México, aos beijos com a atriz mexicana Eiza González , de 30 anos. E num dos momentos capturados serenou a atriz com uma música, como pode ver nas imagens.

»» Este é o homem mais bem vestido do mundo