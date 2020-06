João Baptista é um pai babado. Desde que abraçou esta nova aventura, há 7 meses, o ator tem mostrado como é infinito o amor que sente pela filha, Maria Clara.

O que nem sempre ficou esclarecido era o tipo de relação que mantinha com a mãe da filha, já que, quando deu a boa nova aos fãs, não tinha qualquer tipo de relação amorosa assumida.

Esta quinta-feira, 25 de junho, na conversa que teve com Júlia Pinheiro, João acabou por revelar que nunca teve uma relação amorosa com a mãe da filha, Marisa. No entanto sempre tiveram uma sólida relação de amizade, que mantêm até hoje.

"Nós somos muito amigos, há muitos anos. Nunca fomos [um casal]. Foi um acaso, o acaso mais delicioso da minha vida. A Marisa seria sempre uma boa mãe para um filho meu", confessou.

