Joana Amaral Dias admitiu já ter sido vítima de perseguição. A revelação feita na rúbrica À Cara Podre, da RFM, esta terça-feira, 23 de junho, em conversa com Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes.

"Já temi pela minha vida algumas vezes. Uma delas foi bastante grave. Tive um stalker durante muitos anos", começou por contar. "Eu fazia um programa. Como a maior parte dos programas são, têm um horário regular, uma rotina e, portanto, ele descobriu… e estava ali todas as segundas-feiras à porta do estúdio", recordou, acrescentando que o homem em questão chegou mesmo a entrar no estúdio.

"Foi um filme de terror… Eu a fugir para o elevador, o segurança foi atrás dele… Foi grave, muito grave", completou, sem avançar mais pormenores.