Após vários meses de namoro, Dennis Quaid decidiu dar o passo seguinte e pedir em casamento Laura Savoie, 39 anos mais nova. O pedido foi feito ao pôr-do-sol em outubro de 2019, mas só agora é que trocaram alianças devido à pandemia do novo coronavirus.

Segundo a imprensa internacional, o casal disse o tão esperado "sim" numa cerimónia intimista, com a presença de um padre e das testemunhas, como pode ver nas fotografias exclusivas da revista People. “Foi lindo”, disse o ator de 66 anos à revista. “Ela foi a noiva mais linda de todas”.

A empresária de 27 anos também falou sobre aquele que será para sempre um dos dias mais felizes da sua vida: “Construir uma vida com alguém que vive como ele é inspirador para mim. Muda as minhas perspectivas e traz várias alegrias para os meus dias”, confessou.

Recorde-se que Dennis Quaid tem três filhos: Jack, de 27 anos, fruto do anterior casamento com a atriz Meg Ryan, e os gémeos, Thomas Boone e Zoe Grace, ambos com 12 anos, fruto do antigo casamento com Kimberly Buffington. O ator também foi casado com P.J. Solas, entre 1978 a 1983.

