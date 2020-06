Getty Images / Instagram

Bernardo Sassetti comemoraria hoje o seu 50.º aniversário e Beatriz Batarda prestou-lhe homenagem nas redes sociais, dedicando-lhe o seguinte poema de Sophia de Mello Breyner Andresen.

“Em todos os jardins hei-de florir,

Em todos beberei a lua cheia,

Quando enfim no meu fim eu possuir

Todas as praias onde o mar ondeia.



Um dia serei eu o mar e a areia,

A tudo quanto existe me hei-de unir,

E o meu sangue arrasta em cada veia

Esse abraço que um dia se há-de abrir.



Então receberei no meu desejo

Todo o fogo que habita na floresta

Conhecido por mim como num beijo.



Então serei o ritmo das paisagens,

A secreta abundância dessa festa

Que eu via prometida nas imagens.”

“Hoje comemoramos os 50 anos da data de nascimento do nosso muito amado Bernardo ❤️”, completou a atriz, que teve duas filhas com o músico, Leonor, de 15 anos, e Maria, de 12.

Recorde-se que Bernardo Sassetti morreu a 10 de maio de 2012 após uma queda fatal numa falésia perto da praia do Abano, em Cascais. Na altura, o alerto foi dado por um pescador e as circunstâncias desta tragédia sempre estiveram envolvidas em mistério, ficando no ar a possibilidade de não se tratar de uma queda acidental, mas sim de um suicídio.

Reprodução Instagram, DR

Cerca de um ano depois da partida do artista, Beatriz Batarda refez a sua vida amorosa ao lado do humorista Bruno Nogueira, com quem tem uma filha: Luísa, de cinco anos.