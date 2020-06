Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 23 de junho, Carolina Loureiro celebrou o seu 28º aniversário. Foram muitas as pessoas que deixaram uma mensagem de parabéns à atriz da SIC, mas uma em especial deixou Carolina em lágrimas.

Nas redes sociais, Vítor Kley não se esqueceu do dia da namorada e, na sua conta oficial do Instagram, publicou dois vídeos ternurentos.

"Achei este vídeo, ela filmou-me a tocar 'Sua Falta' e hoje, assim como todos os segundos, sinto muita falta...⁣ Dedico-lhe a ela e ao dia dela (que por sinal são todos os dias).⁣ Parabéns, meu amor. muita luz na tua, nossa, caminhada e obrigado por existires. Sigo aqui, a pedir ao universo o mesmo que tu pedes daí, do outro lado do oceano, sei que ele vai nos escutar em algum momento.⁣ Tem gente que está perto e nem sente perto do que a gente sente.⁣ Amo-te e aproveita o teu dia, estou aí em pensamento, espírito e video chamada", pode ler-se num vídeo onde surge a tocar piano.

Noutro vídeo, que pode ver em baixo, Vítor e Carolina surgem a cantar uma música de Bryan Adams e o cantor escreve mais uma declaração: "Parabéns à melhor cantora deste planeta! Obrigado por existires e seres exatamente assim. Que a vida nos possa colocar juntos de novo para que possamos cantar o nosso Bryan Adams, Supertramp, sem pensar no amanhã".