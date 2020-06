J. Shearer

Steve Bing, mais conhecido por escrever "Kangaroo Jack" (2003) e investir uma fortuna no filme "Expresso Polar" (2004), com Tom Hanks, morreu aos 55 anos.

Segundo a TMZ, o produtor de cinema suicidou-se esta segunda-feira, dia 22 de junho. Steve terá saltado de um 27º andar de um condomínio de luxo em Century City, Los Angeles.

Fontes próximas do também argumentistas revelaram ao site americano que Steve estava a sentir-se "deprimido" devido à "falta de contato humano durante a quarentena".

O produtor era herdeiro de uma fortuna avaliada em 600 milhões de dólares, fruto do trabalho do seu avô como produtor imobiliário. Este foi o dos alegados motivos pelo qual Seve terá deixado a Universidade de Stanford para seguir uma carreira em Hollywood.

Steve deixa dois filhos, Damian, fruto da anterior relação com a atriz Elizabeth Hurley, e Kira, do anterior relacionamento com a tenista Lisa Bonder.