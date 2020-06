Jeff Kravitz

Ontem, dia 21 de junho, celebrou-se o Dia do Pai nos Estados Unidos e Justin Timberlake aproveitou o momento para refletir sobre a paternidade e partilhou algumas fotografias raras com o filho Silas Randall, fruto da relação com Jessica Biel.

"Rapazes crescem para se tornar pais. Penso nisto ultimamente. Tentamos ensinar os nossos filhos a amar e respeitar toda a gente - ensinamos que toda a gente é igual, que ninguém deveria ser tratada de forma diferente com base na cor da pele (...) ensinamos isto porque um dia ele vai ensinar os filhos. É um ciclo. Neste momento, agora que estamos a tentar concertar gerações de discriminação que envenenaram o nosso sistema e comunidades, lembro-me que as primeiras lições começam em casa. Estou grato pelos meus dois pais e mãe me ensinarem essas lições e por me ouvirem quando eu tinha algo a dizer que não sabia. Rezo por essa humildade com o meu filho", pode ler-se na descrição da galeria de imagens que pode ver em baixo.

