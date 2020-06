No início da quarentena - por causa da pandemia da Covid-19 - Drake publicou, pela primeira vez, uma imagem do filho que deixou os fãs em extase e parece que, agora que já não esconde a identidade do menino, o rapper quer partilhar alguns momentos com o pequeno Adonis, nas redes sociais.

Este domingo, dia 21 de junho, celebrou-se nos Estados Unidos o Dia do Pai e Drake comemorar a data com uma fotografia do filho que derreteu os seus seguidores. Na caixa de comentários não tardaram a surgir centenas de elogios à beleza do rapaz. Espreite a fotografia em cima.

Recorde-se que Adonis é fruto da antiga relação de Drake com Sophie Brussaux.