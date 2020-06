Mike Marsland

Billie Eilish conseguiu uma ordem de restrição de três anos contra um fã que, de acordo com o TMZ, vivia obcecado com a cantora. De acordo com a publicação norte-americana, o homem tentava invadir a casa da artista constantemente e Billie viu-se obrigada a tomar medidas.

De acordo com a ordem do tribunal, que poderá aumentar de tempo a qualquer momento, o fã está proibido de se aproximar da cantora e da sua família até 90 metros.