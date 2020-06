Arnold Jerocki

Apesar do romance entre Pamela Anderson e Adil Rami ter terminado em 2019 parece que há novas revelações sobre a relação polémica.

De acordo com a imprensa internacional, o jogador de futebol Aleksandr Kokorin revelou durante uma conversa com o também jogador Oleksandr Aliyev pormenores íntimos da vida do ex-casal.

'Ex' de Pamela Anderson está numa relação semanas depois do fim de casamento com a atriz

"O Rami contou-nos muitas coisas interessantes sobre a Pamela Anderson. É claro que todos estavam interessados em saber como era o relacionamento deles na cama. O Rami disse que a Pamela era a melhor mulher que ele já tinha tido na sua vida (...) Ele disse que ele e a Pamela costumavam fazer sexo 12 vezes por noite" revelou.

Até ao momento nem Pamela, de 52 anos, nem Adil, de 34, se pronunciaram sobre o assunto.

