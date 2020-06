Rick Diamond

Chris D'Elia quebrou o silêncio após inúmeras denúncias de que o humorista teria assediado sexualmente menores, terem surgido nas redes sociais.

"Eu sei que disse e fiz coisas que ofenderam as pessoas durante a minha carreira, mas eu nunca persegui conscientemente uma menor", começou por dizer ao TMZ. "Todas as minhas relações foram consentidas e legais e nunca me encontrei ou troquei fotografias inapropriadas com as pessoas que me acusaram no Twitter", continuou apesar das inúmeras alegadas histórias de assédio sexual.

"Dito isto, tenho imensa pena. Foi parvo e absolutamente deixei-me levar pelo meu estilo de vida. Isso é culpa minha. Assumo. Tenho refletido sobre isso há algum tempo e prometo que vou continuar a tentar ser melhor", rematou.

Chris D'Elia tornou-se viral no Twitter esta terça-feira, 16 de junho, depois de uma mulher chamada Simone Rossi ter revelado supostas mensagens trocadas com o comediante quando esta tinha apenas 16 anos.

Vários utilizadores do Twitter acabaram por partilhar também as suas experiências com o humorista e algumas revelaram que este lhes pedia fotografias inapropriadas e tentava ter sexo com menores.