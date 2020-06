Getty Images

Ao ver o seu nome ser comentado por Anitta durante um programa de televisão, Ludmilla decidiu desabafar nas redes sociais e partilhou um vídeo intitulado como "Carta Aberta" onde expôs várias conversas e áudios entre as duas.

Na gravação, a cantora faz referência a uma polémica do Rock in Rio, que aconteceu em 2019, onde Ludmilla celebrou o fato de Ivete Sangalo ter cantado a música "Onda diferente" no festival, mas acabou por ser criticada pelos fãs de Anitta por não ter mencionado a colega como autora da faixa. Porém, a pedido de Ludmilla, a própria Anitta revelou que não fez parte da composição da música.

Esta terça-feira, dia 16 de junho, a cantora brasileira voltou a falar sobre a polémica num programa quando a apresentadora disse que gostava que as duas fizessem tréguas. "Nunca quis guerra com ninguém, só queria ficar em paz, mas eu tive que expôr a verdade e foi libertador para mim. Passei maus bocados na minha casa, com pessoas a falar sobre o que não sabiam", respondeu.

"Quero que este capítulo fique para lá. Se não mudar de caráter, não quero esse tipo de pessoa perto de mim e na minha vida", acrescentou.

Ludmilla irá lançar uma nova música "Cobra Venenosa" e fãs acham ser uma indireta para Anitta. "Cobra invejosa, não sai do lugar, fica a difamar-me para me poder atrapalhar", diz a canção.