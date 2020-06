Reprodução Instagram, DR

Já nasceu a primeira filha de Orsi Fehér. A novidade foi dada pela ex-apresentadora do Fama Show nas redes sociais, esta quarta-feira, 17 de junho, depois de ter revelado no seu blogue que iria recorrer a cesarina.

"Bem-vinda ao mundo, meu pequeno milagre, India! Obrigada por nos teres escolhido", pode ler-se na legenda de uma imagem em que o nome da bebé surge escrito na areia.

Recorde-se que na festa do décimo aniversário do Fama Show, em 2018, a ex-modelo e empresária revelou estar a viver com o companheiro em Cannes, França, e que ter um filho fazia parte dos planos de casal.

Orsi Fehér é irmã de Miklós Fehér, futebolista húngaro que morreu, a 25 de janeiro de 2004, no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, enquanto defendia as cores do Benfica contra o Vitória de Guimarães.

Reprodução Instagram, DR