Dave Hogan

No mês passado as gémeas Alice e Gracie completaram quatro anos e celebraram o aniversário visitando uma casa senhorial com os pais, o famoso guitarrista dos Rolling Stones e a atriz Sally Humphreys. Porém, há alguns anos essa viagem seria impensável para Ronnie Wood, agora com 73 anos.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, Jamie conta que as memórias que das gémeas terão serão muito diferentes das dele e dos seus irmãos, Jesse, Tyrone e Leah, que pode ver na imagem acima.

Os filhos do homem do Rock lembram-se de uma infância muito mais convencional. "As drogas eram normais na minha família, mas lá fora eram 'demonizadas'. Ninguém deixava os filhos virem à minha casa depois da escola", recorda Jamie Wood, fruto da anterior relação da primeira esposa de Ronnie, a modelo Jo Wood.

"A minha mãe e o meu pai [Ronnie] costumavam festejar muito e podia-se sentir o cheiro de cannabis em casa", acrescentou.

Jamie conta ainda que a sua adolescência não foi fácil, uma vez que mudou 17 vezes de escola, impossibilitando-o de criar uma ligação mais forte com os colegas. Foi então que, quando a família se mudou para Wimbledon, no sudoeste de Londres, Jamie conheceu pessoas que lhe apresentaram o mundo das drogas mais pesadas.

"Usei heroína e cocaína. Eu estava mal. Estava a festejar muito", revelou, acrescentando que começou a tomar as drogas desde os 14 anos e só parou seis anos depois.

"Os meus pais sabiam das drogas, mas estavam cientes de que eu ia tomar as minhas próprias decisões", afirmou. Quando Jamie tinha 16 anos e fumava todos os dias, Ronnie decidiu ter uma conversa séria: "Ele disse: 'Faz o que tens a fazer e diverte-te, mas não deixes que as drogas controlem a tua vida. Tu controlas as drogas!", explicou.

Uma das causas que levou Jamie a afastar-se do músico foi o cannabis, uma vez que o guitarrista, que durante décadas ele fez jus ao estilo de vida rock'n'roll, não concordava mais com esse estilo de vida. Entretanto, Jamie deixou de fumar cannabis e cigarros quando sofreu um enfarte quase fatal aos 42 anos, em 2017.

Na entrevista, o empresário ainda falou sobre como Ronnie mudou desde que está sóbrio, há 10 anos. "Tenho a certeza de que ele fará um melhor trabalho desta vez", afirmou.

Jeff Spicer