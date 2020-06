Al Pereira

O comediante Chris D'Elia está debaixo de fogo depois de múltiplas denúncias de assédio sexual terem surgido no Twitter esta terça-feira, dia 17 de junho.

Foram várias as mulheres que relataram episódios de má conduta por parte do humorista, muitas delas menores. Entre alguns prints de mensagens trocadas com a estrela da série 'You' estão pedidos de nudes e tentativas de encontros em hotéis.

Até ao momento Chris D'Elia ainda não se pronunciou sobre o assunto. Recorde-se que no final de 2017, Louis C.K também foi acusado comportamentos sexuais abusivos.