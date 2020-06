No início de mais uma semana, Susana Vieira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz recuou no tempo, mais concretamente até à decada de 1970, partilhando uma fotografia sua na pele de Nice, personagem que interpretou na novela de sucesso da Globo, Anjo Mau.

"Saudades de trabalhar! Inesquecível Nice da novela Anjo Mau - 1976", escreveu a veterana atriz brasileira- que na altura tinha 33 anos - na legenda da imagem. Imagem que valeu, desde logo, inúmeros elogios à artista.

"Que mulher linda"; "Perfeita, parece uma pintura" ou "Maravilhosa" pode ler-se entre os vários comentários à publicação.

Recorde-se que Susana Vieira completa 78 anos no próximo mês de agosto.

Reprodução Instagram, DR