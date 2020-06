David M. Benett

Robbie Williams e Ayda Field estão casados há 10 anos e partilham muitos hábitos, inclusive urinar na piscina dos amigos como revelaram recentemente numa entrevista exclusiva ao Daily Mail.

Questionado se tinha tinha o hábito de urinar no chuveiro, o cantor respondeu: “Não faço xixi no chuveiro com muita frequência, mas acontece. Não é um dos locais nos quais me dá mais vontade."

"Ontem fiz xixi na piscina. Vou até à casa de outras pessoas para fazer xixi nas piscinas”, afirmou.

O músico de 46 anos comparou-se a um cão, referindo que criou o hábito para marcar território. “Aí torna-se a minha piscina. Ela passa a pertencer-me. É como xixi de cão. É o que mais gosto de fazer numa piscina”, contou.

Fazendo a mesma questão a Ayda, a atriz respondeu: “Claro que eu também gosto de fazer dentro de piscinas”, disse.

Porém, as declarações resultaram em críticas nas redes sociais. “Senti muito nojo! Isso nem é engraçado!”, escreveu um internauta no Twitter. “Perdi um pouco o meu respeito pelos dois, confesso”, comentou outro.