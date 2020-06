Reprodução Instagram, DR

Iggy Azalea fez uma revelação surpreendente nas redes sociais esta quarta-feira, 10 de junho. A rapper americana tem um filho!

Embora já existissem alguns rumores a circular na internet, a artista nunca tinha feito qualquer tipo de confirmação. No entanto optou por confessar aos fãs que não era apenas um boato mas sim a realidade.

Iggy Azalea explicou ainda as razões que a levaram a omitir esta novidade: "Tenho um filho. Tenho esperado pelo momento certo para dizer alguma coisa mas parece que quanto mais tempo passa mais me apercebo que vou ficar sempre ansiosa por partilhar estas novidades com o mundo. Quero manter a vida dele privada mas quis esclarecer que ele não é o segredo e que o amo mais que tudo".

Ao que parece, o bebé terá sido fruto da relação que a artista mantém com o rapper Playboi Carti, desde 2009.

