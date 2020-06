Dezasseis meses depois do nascimento do primeiro filho, Sílvia Alberto pode estar grávida do segundo filho, segundo a Nova Gente.

A publicação avança que o segredo acabou por ser revelado nos bastidores do 'Got Talent', da RTP1, que a apresentadora conduz e já chegou ao fim. Sempre reservada no que toca à sua vida privada, a apresentadora nunca mostrou o rosto do marido, Iñigo de Maria-Tomé Pérez.

Apesar de pouco, ou quase nada, se saber sobre o empresário espanhol, durante uma conversa com Cristina Ferreira, a apresentadora da SIC acabou por conseguir saber alguns pormenores de como é que o casal se conheceu. Espreite o vídeo abaixo.

Recorde-se que Sílvia Alberto casou-se em segredo com o pai do seu filho, Iñigo Pérez, três semanas depois de ter sido mãe.

»» Pedro Granger revela zanga com Sílvia Alberto