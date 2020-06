Por causa da pandemia do novo Coronavírus, Sofia Cerveira teve que, tal como muitos portugueses, adaptar às novas circunstâncias o seu trabalho no programa 'E-Especial', da SIC. Para o fazer, Sofia contou com a ajuda de alguém muito especia: Gonçalo Diniz.

Sofia Cerveira declara-se a Gonçalo Diniz: “Obrigada por tanto que me dás”

"Durante 2 meses tive o privilégio de gravar esta grande apresentadora no seu habitat. Sofia, parabéns e obrigado por tudo que me ensinaste. Respeito-te muito", pode ler-se na legenda da publicação que arrecadou muitos elogios.