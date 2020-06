Reprodução Instagram, DR

Em novembro do ano passado, o rapper T.I. chocou tudo e todos ao revelar que levava anualmente a filha ao ginecologista "para ter a certeza de que o hímen dela está intacto" e, portanto, confirmar a sua virgindade.

Num dos episodios do reality show protagonizado pela família, ‘TI & Tiny: Friends & Family Hustle', pode-se ouvir Deyjah Imani Harris a desabafar sobre as declarações do pai, como noticia o jornal The Independent. “Há algumas coisas completamente constrangedoras entre mim e o meu pai", disse, quando questionada sobre a relação entre a própria e o progenitor.

Relembrando a polémica do comentário do rapper, a jovem de 18 anos respondeu: “Essa situação foi um pouco traumática para mim”, explicou. Recorde-se que o artista disse ainda que "as virgens não são divertidas" quando questionado sobre a possibilidade da filha conhecer rapazes na faculdade.

Devido às criticas que recebeu, T.I, pediu desculpa publicamente à filha justificando que foi um mal entendido e que as suas declarações foram interpretadas de forma incorreta.

