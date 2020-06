Instagram

Desde sempre ligadas à alta sociedade europeia, tanto pela carreira do pai, um dos futebolistas portugueses de maior renome da sua época, como pelo percurso da mãe no mundo da moda, as filhas de Luís Figo e Helen Svedin estão habituadas a ter à sua disposição alguns luxos. Agora, Daniela, de 21 anos, decidiu estudar Medicina em Pamplona, no norte de Espanha, e o pai não olha, obviamente, a meios para lhe realizar o sonho.

De acordo com a imprensa do país vizinho, o antigo internacional português prepara-se para fazer um investimento que ronda os 100 mil euros para que a jovem frequente a Universidade de Navarra, muito procurada pela elite espanhola.

Instagram

De referir que Daniela Figo já tinha estudado Biomedicina em Londres e prepara-se agora para esta nova etapa com o apoio de toda a família, nomeadamente das irmãs, Martina, de 18 anos, e Stella, de 15.