Bruno Cabrerizo está de regresso a Itália, apesar de ter passado uma temporada com os filhos no Brasil. Com o desconfinamento - depois da quarentena por causa da pandemia do Coronavírus - o ator voltou às suas rotinas em Milão, tal como mostrou através das redes sociais.

"Todo suado, descabelado e com aquela cara de lua cheia de quem ainda está alguns kgs acima... mas o importante é que, por aqui, seguimos devagarinho retomando a vida normal. 1.° dia de ginásio pós lockdown. Pensamento positivo" começou por dizer na legenda de uma imagem onde surge no ginásio, de volta aos treinos.