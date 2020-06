Já nasceu o segundo filho de Éder Lopes. A novidade foi dada pelo jogador este sábado, 6 junho, através das redes sociais.

"Rio 5.6.2020 / 23:11 / 4kg / 55cm. Estamos tão apaixonados por ele", pode ler-se na legenda de duas fotografias do bebé recém-nascido.

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento do futebolista com a manequim belga Sanne Lopes. O casal - que trocou alianças em maio de 2017 - é também pai do pequeno Kai, que completa dois anos em agosto.