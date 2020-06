Mike Marsland

Esta não é a primeira vez que Billie Eilish fala sobre os padrões de beleza em relação ao corpo da mulher. Em entrevista para a revista GQ, a cantora abordou vários assuntos sobre a sua vida privada, nomeadamente o fato de que muitos dos seus dilemas com o seu próprio corpo advêm da forma como foi tratada pelos seus ex-namorados.

"Nunca me senti desejada. Os meus ex-namorados nunca me fizeram sentir desejada. Nenhum deles. E é algo muito significativo na minha vida o facto de nunca ter sido desejada fisicamente por alguém”, contou.



A artista também explicou o porquê de optar por roupas muito largas: “Visto da forma que me visto porque não gosto de pensar em rapazes - quero dizer, qualquer pessoa - a julgarem-me. Isso não quer dizer que não posso acordar um dia e decidir usar um top, o que já fiz”, afirmou.

Recorde-se que Billie já tirou a camisola durante um concerto, ficando apenas eu sutiã, como pode ver no vídeo abaixo. Questionada sobre como se sente quando usa 'looks' diferentes dos habituais, a jovem de 18 anos diz que "de repente os meus peitos acabam por bombar no Twitter, mas está tudo bem. Essa m**** fica bem".



“Às vezes gosto de me vestir como um rapaz. Às vezes gosto de me vestir como uma rapariga. Às vezes sinto-me presa nesta personagem que criei porque sinto que nem sempre me veem como uma mulher”, confessou.