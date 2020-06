Win McNamee

São raras as vezes que Melania Trump sorri para as câmeras, mas desta vez Trump foi o próprio a pedir-lhe disfarçadamente que sorrisse, mas aparentemente sem muito sucesso.

Numa altura em que o país está a ferro e fogo devido aos protestos contra a brutalidade policial, o casal presidencial marcou presença esta terça-feira, dia 3 de junho, no Centro Cultural Papa João Paulo II, colocando uma coroa de flores em homenagem ao centenário do nascimento do Papa polaco.

O momento está a ser muito falado na imprensa internacional pelo facto do presidente dos Estados Unidos aparentar dizer à mulher para sorrir para as câmeras. Perante o pedido do marido, a primeira-dama esboça um esgar por breves instantes e volta ao rosto sisudo.