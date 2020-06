Reprodução Instagram, DR

A adaptar-se ao "novo normal", Laura Figueiredo partilhou esta quarta-feira, 3 de junho, uma fotografia da filha, Beatriz, com uma máscara e viseira nas suas redes sociais.

Comportamento que acabou por receber algumas críticas por se tratar dum 'exagero'. Depois de receber algumas mensagens, a companheira de Mickael Carreira não ficou calada e quis esclarecer o assunto.

"Está aqui já toda a gente um bocadinho stressada com este tema. Máscaras e viseiras podem não ser obrigatórias para as crianças, mas é uma opção dos pais e eu enquanto mãe sinto-me melhor, se sei que vou entrar num recinto fechado com a Bia, em levá-la protegida. Mas isto é uma opção minha", começou por dizer.

"Não gosto e ela também não adora, mas é uma medida que eu optei por adotar. Uma medida minha enquanto mãe", acrescentou.

No fim do vídeo, que pode ver abaixo, Laura Figueiredo revelou ainda que esta proteção tinha sido uma prenda do avô, Tony Carreira.