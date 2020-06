Reprodução Instagram, DR

Fernando Fernandes - mais conhecido por FF - não ganhou para o susto no início desta semana. O militar da GNR que havia sido agredido na passada segunda-feira, 1 de junho, durante um desacato entre pessoas que se encontravam alcoolizadas, é irmão do artista. A notícia é avançada pelo site da TDS – Rádio e Televisão do Sul, que confirma o grau de parentesco do músico com o militar agredido durante uma intervenção num café da localidade.

De acordo com a publicação, o militar, cujo nome não foi revelado, foi transportado para o hospital de Beja depois de ter sofrido escoriações na testa. Entretanto, já recebeu alta médica.