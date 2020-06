Getty Images

Depois de muitos anos marcados por escândalos sucessivos – o divórcio da infanta Elena, as traições e comportamentos polémicos do rei Juan Carlos, a implicação da infanta Cristina e do seu marido, Inãki Urdangarín, num crime fiscal e a má relação entre Letizia e Sofía – o rei Felipe VI está, desde que assumiu o trono, em 2014, empenhado em limpar a imagem da Casa Real espanhola.

Getty Images

E embora não consiga evitar todas as polémicas, tenta, pelo menos, distanciar-se delas e minimizar o impacto que possam ter. Recentemente, terá pedido à sua irmã mais velha, Elena, que acalmasse os ânimos entre o seu filho, Felipe Juan Froilán, e a ex-namorada, Mar Torres, que andou a revelar alguns detalhes da vida em família. Agora, Felipe VI está, de acordo com a imprensa espanhola, preocupado com a sua sobrinha Victoria Federica, de 22 anos, que não hesita a expor a sua vida privada nas redes sociais.

A jovem passou a quarentena com o namorado, o DJ Jorge Bárcenas, numa pequena localidade andaluza e foram muitas as fotografias partilhadas por ambos nas redes socias. Entretanto já regressaram a Madrid, mas as publicações continuam e fontes próximas do Palácio da Zarzuela garantem que a infanta Elena já foi chamada à atenção, para que repreenda a filha.

Pablo Cuadra

Certo é que, embora não consiga evitar os problemas, o rei de Espanha consegue, pelo menos, passar a imagem de alguma união e até tem feito com que os espanhóis e a própria imprensa do país passassem a olhar para a sua mulher, Letizia, de outra forma. A ex-jornalista sempre foi fortemente criticada, fosse pelos gastos excessivos em roupa ou pelas intervenções estéticas, e ultimamente todos parecem olhar para ela com alguma empatia e até admiração pela forma como tem assumido o cargo de rainha de Espanha.

