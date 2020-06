Karwai Tang

Cressida Bonas foi uma das mulheres que se tornou conhecida por namorar com o Príncipe Harry mas nem tudo é um conto de fadas como a própria o revelou, numa entrevista ao Daily Telegraph, e o relacionamento com o membro da família real inglesa aumentou algumas inseguranças.

"O medo de falhar, o medo da rejeição, o medo de não conseguir fazer as coisas bem, o medo de não ser perfeita... Acho que me limitou em algumas situações da minha vida", revelou.

Bonas, que namorou com Harry de 2012 a 2014, depois de ser apresentada ao príncipe pela princesa Eugenie, contou ainda que sentiu receio de ser rotulada apenas como 'it girl' após o fim do namoro mas que acabou por sair mais forte da situação.

"Acho que me tornei numa pessoa confiante (...) Penso que, definitivamente, me trouxe um maior sentido de propósito e uma maior noção daquilo que eu queria e não queria", rematou.