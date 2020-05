DR

Aos 79 anos, Roberto Carlos está apaixonado. A notícia é avançada pela imprensa brasileira, que revela que Tamara Angel, antiga concorrente do The Voice Brasil, de 27 anos, é a mulher que conquistou o coração do artista, que não assume publicamente uma relação desde a morte da sua mulher, Maria Rita, em 1999.

O assunto foi abordado no programa da televisão brasileira A Tarde É Sua e os comentadores adiantaram que o namoro começou antes da quarentena e que, apesar da grande diferença de idades, os dois músicos têm várias coisas em comum, nomeadamente o facto de ambos terem nascido na mesma cidade, Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo.

Recorde-se que, recentemente, o filho do cantor tinha revelado que havia uma mulher na vida do pai. “Está a chegar esse momento. Percebo no coração do meu pai que o coração dele está a abrir-se novamente para assumir alguém”, adiantou Dudu Braga.